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17:28, 7 января 2025Мир

Сын Трампа прибыл в Гренландию после обещаний отца сделать ее «снова великой»

BBC: Дональд Трамп-младший прибыл в Гренландию в качестве туриста
Алина Черненко

Фото: Marco Bello / Reuters

Сын избранного президента США Дональда Трампа прибыл на личном самолете в Гренландию после обещаний отца сделать ее «снова великой». Об этом пишет BBC.

Перед прибытием в столицу самоуправляемой территории Гренландия в составе Королевства Дания — Нуук — Дональд Трамп-младший заявил, что его визит носит частный характер и он прилетит на остров в качестве туриста.

«Мы отметили запланированный визит Дональда Трампа-младшего в Гренландию. Поскольку это неофициальный визит, Министерство иностранных дел Дании не имеет дальнейших комментариев по этому поводу», — заверили в европейском ведомстве.

Ранее Трамп подтвердил, что его старший сын вместе с различными представителями отправятся в Гренландию с визитом. При этом политик заявил, что ее жители получат «огромную выгоду, если и когда» страна станет частью Соединенных Штатов.

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