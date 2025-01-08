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23:59, 8 января 2025Мир

В команде Трампа заявили о нежелании уступать Путину

Спецпосланник Келлог: Трамп на намерен идти на уступки Путину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп в вопросе украинского конфликта на намерен идти на уступки российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом в интервью Fox News заявил спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог.

По его словам, глава Белого дома пытается спасти Украину на справедливых и честных условиях. «Люди должны понять, что он не пытается что-то дать Путину или русским», — сказал дипломат.

Ранее американский политолог Роберт Каган пришел к выводу, что Путин смог обеспечить для своей страны благоприятные условия на мировой арене. Он пояснил, что видит преимущества Москвы и на Украине, и в мире в целом.

8 января американский госсекретарь Энтони Блинкен рассказал, что будущая администрация президента США Дональда Трампа стремится обеспечить Киеву наилучшую сделку по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, новая команда Белого дома также будет решать, какую роль сыграют США в рамках этой возможной будущей сделки.

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