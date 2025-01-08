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20:55, 8 января 2025Мир

Блинкен заявил о стремлении Трампа обеспечить Киеву наилучшую сделку

Блинкен: Трамп стремится обеспечить Украине наилучшую сделку
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Ludovic Marin / Reuters

Будущая администрация президента США Дональда Трампа стремится обеспечить Киеву наилучшую сделку по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, его слова передает РИА Новости.

По словам Блинкена, приходящая администрация также будет решать, какую роль сыграют США в рамках этой возможной будущей сделки.

Ранее сообщалось, что Трамп нашел причину конфликта на Украине в некомпетентности администрации действующего президента Джо Байдена. «Но мы знаем, что делаем, и все это закончится. У нас великая армия», – заявил Трамп.

Сообщалось, что Трамп рассчитывает достичь мира между РФ и Украиной к Пасхе.

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