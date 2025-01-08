Блинкен заявил о стремлении Трампа обеспечить Киеву наилучшую сделку

Блинкен: Трамп стремится обеспечить Украине наилучшую сделку

Будущая администрация президента США Дональда Трампа стремится обеспечить Киеву наилучшую сделку по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, его слова передает РИА Новости.

По словам Блинкена, приходящая администрация также будет решать, какую роль сыграют США в рамках этой возможной будущей сделки.

Ранее сообщалось, что Трамп нашел причину конфликта на Украине в некомпетентности администрации действующего президента Джо Байдена. «Но мы знаем, что делаем, и все это закончится. У нас великая армия», – заявил Трамп.

Сообщалось, что Трамп рассчитывает достичь мира между РФ и Украиной к Пасхе.