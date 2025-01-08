В США рассказали о достижении Путиным благоприятных условий для России

The Atlantic: Путин обеспечил благоприятные условия для России на мировой арене

Президент России Владимир Путин смог обеспечить для своей страны благоприятные условия на мировой арене. Об этом рассказали в издании The Atlantic.

«Сегодня обстоятельства гораздо более благоприятны для России», — заключает автор публикации, политолог и супруг бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд Роберт Каган, отмечая преимущества РФ и на Украине, и на международной арене в целом.

Современную Россию Каган сравнивает с Советским Союзом времен Второй мировой войны, а руководство страны при этом убеждено, что позиции страны еще более укрепятся. В связи с этим избранный президент США Дональд Трамп столкнется с серьезным противодействием РФ на Украине, которое может привести к его катастрофическому поражению, считает политолог.

Ранее Роберт Каган описал вероятное поражение Украины без помощи США. По его мнению, это могло бы случиться уже в течение 12-18 месяцев.