Политолог Каган: без США Украина потерпит поражение в течение 12-18 месяцев

Американский политолог, супруг бывшего заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд Роберт Каган заявил, что Украина без дополнительной помощи со стороны США может потерпеть поражение в течение следующих 12-18 месяцев. Такое мнение он выразил в статье для журнала The Atlantic.

Он отметил, что, если в ближайшее время не появится значительных объемов помощи от США, Украина, скорее всего, потерпит поражение в войне в течение следующих 12-18 месяцев.

«Если Украина падет, это будет сложно преподать иначе как провал Соединенных Штатов и их президент», — полагает Каган.

По словам Кагана, это создает непосредственную проблему для избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что Трампу придется признать поражение Вооруженных сил Украины. Так он прокомментировал данные букмекерского агентства Polymarket, согласно которым вероятность успеха Трампа закончить конфликт в первые 90 дней правления оценивается в 39 процентов.