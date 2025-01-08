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07:19, 8 января 2025Мир

Предсказано поражение Украины без помощи США

Политолог Каган: без США Украина потерпит поражение в течение 12-18 месяцев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Американский политолог, супруг бывшего заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд Роберт Каган заявил, что Украина без дополнительной помощи со стороны США может потерпеть поражение в течение следующих 12-18 месяцев. Такое мнение он выразил в статье для журнала The Atlantic.

Он отметил, что, если в ближайшее время не появится значительных объемов помощи от США, Украина, скорее всего, потерпит поражение в войне в течение следующих 12-18 месяцев.

«Если Украина падет, это будет сложно преподать иначе как провал Соединенных Штатов и их президент», — полагает Каган.

По словам Кагана, это создает непосредственную проблему для избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что Трампу придется признать поражение Вооруженных сил Украины. Так он прокомментировал данные букмекерского агентства Polymarket, согласно которым вероятность успеха Трампа закончить конфликт в первые 90 дней правления оценивается в 39 процентов.

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