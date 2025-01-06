Малинен: путь к миру начнется с отказа от открытых дверей для Киева в НАТО

Избранному президенту США Дональду Трампу придется признать поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое предупреждение сделал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети Х.

Так он прокомментировал данные букмекерского агентства Polymarket, согласно которым вероятность успеха Трампа закончить конфликт в первые 90 дней правления оценивается в 39 процентов. Профессор отметил, что поддерживаемые Североатлантическим альянсом ВСУ проиграли. «Путь к миру начнется с такого признания и отказа от политики открытых дверей для Украины в НАТО», — заявил он.

Ранее Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского задуматься о мирных переговорах и отказе от подконтрольных России территорий. По мнению американского политика, Украина зря старается сохранить эти земли за собой, ведь многие оказавшиеся под контролем России города «в основном разрушены».