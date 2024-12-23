«Буду готов встретиться, если он захочет». Трамп процитировал Путина в речи о завершении конфликта на Украине

Bloomberg: Трамп привел слова Путина, говоря о завершении украинского конфликта

Избранный американский президент Дональд Трамп процитировал президента России Владимира Путина, говорившего о завершении украинского конфликта. По данным агентства Bloomberg, речь идет о фразе российского лидера, сказанной им во время прямой линии 19 декабря.

«Я буду готов встретиться, если он захочет», — сказал Путин, отвечая на комментарий американского журналиста о возможной встрече с Трампом. Тогда российский президент отметил, что сам Трамп «ничего об этом не говорит», и лидеры двух стран не общались уже более четырех лет.

«Трамп во время воскресной речи процитировал этот комментарий как часть своего предвыборного обещания положить конец боевым действиям на Украине», — говорится в материале.

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

О возможной встрече с Путиным Трамп высказался словами «будем этого ждать». Он дал понять, что мир хочет и нуждается в завершении боевых действий.

Трампу не нужны посредники для беседы с Путиным

Об отсутствии потребности в посреднике между Трампом и Путиным высказался министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Я знаю, или мне кажется, что я знаю президента Трампа как того, кто не нуждается ни в каких посредниках», — указал он, отметив, что Трамп может напрямую связаться как с Путиным, так и с украинским президентом Владимиром Зеленским.

При этом в Кремле сообщили, что на данный момент предпосылок для организации встречи Путина с избранным главой США пока нет. «Никаких реальных импульсов не было», — высказался пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Зеленского вновь призвали задуматься о переговорах

Будущий американский лидер призвал украинского президента задуматься о мирных переговорах и отказе от подконтрольных России территорий. Он указал, что Украина зря старается сохранить эти земли за собой, ведь многие оказавшиеся под контролем России города «в основном разрушены». Данная ситуация потребует от Киева крупных вложений на восстановление населенных пунктов. А на сами работы уйдут десятки лет. «Когда вы говорите "восстановить страну", восстановить что? Это реконструкция на 110 лет», — рассуждал Трамп.

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

По мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, не исключено, что Трамп действительно пытается призвать Зеленского к миру.

«Можно представить, что он хотел бы заронить мысль в такую противоречивую голову главы киевского нынешнего режима, что надо договариваться и перестать ездить по столицам, выпрашивая оружие и деньги для новых кровопролитий. Я бы не стал исключать такое послание, другой вопрос, что я не могу подтвердить это», — сказал сенатор.