Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:25, 23 декабря 2024Мир

«Буду готов встретиться, если он захочет». Трамп процитировал Путина в речи о завершении конфликта на Украине

Bloomberg: Трамп привел слова Путина, говоря о завершении украинского конфликта
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evan Vucci / AP

Избранный американский президент Дональд Трамп процитировал президента России Владимира Путина, говорившего о завершении украинского конфликта. По данным агентства Bloomberg, речь идет о фразе российского лидера, сказанной им во время прямой линии 19 декабря.

«Я буду готов встретиться, если он захочет», — сказал Путин, отвечая на комментарий американского журналиста о возможной встрече с Трампом. Тогда российский президент отметил, что сам Трамп «ничего об этом не говорит», и лидеры двух стран не общались уже более четырех лет.

«Трамп во время воскресной речи процитировал этот комментарий как часть своего предвыборного обещания положить конец боевым действиям на Украине», — говорится в материале.

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

О возможной встрече с Путиным Трамп высказался словами «будем этого ждать». Он дал понять, что мир хочет и нуждается в завершении боевых действий.

Трампу не нужны посредники для беседы с Путиным

Об отсутствии потребности в посреднике между Трампом и Путиным высказался министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Я знаю, или мне кажется, что я знаю президента Трампа как того, кто не нуждается ни в каких посредниках», — указал он, отметив, что Трамп может напрямую связаться как с Путиным, так и с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Материалы по теме:
«Сейчас идеальное время». В команде Трампа оценили готовность России и Украины к переговорам и сроки окончания конфликта
«Сейчас идеальное время». В команде Трампа оценили готовность России и Украины к переговорам и сроки окончания конфликта
19 декабря 2024
Страны — члены ЕС отказались вводить на Украину миротворцев под флагом НАТО. Что стало причиной такого решения?
Страны — члены ЕС отказались вводить на Украину миротворцев под флагом НАТО. Что стало причиной такого решения?
20 декабря 2024
Советники Трампа предложили ему план по Украине. Киев и ЕС категорически против одного пункта
Советники Трампа предложили ему план по Украине. Киев и ЕС категорически против одного пункта
4 декабря 2024

При этом в Кремле сообщили, что на данный момент предпосылок для организации встречи Путина с избранным главой США пока нет. «Никаких реальных импульсов не было», — высказался пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Зеленского вновь призвали задуматься о переговорах

Будущий американский лидер призвал украинского президента задуматься о мирных переговорах и отказе от подконтрольных России территорий. Он указал, что Украина зря старается сохранить эти земли за собой, ведь многие оказавшиеся под контролем России города «в основном разрушены». Данная ситуация потребует от Киева крупных вложений на восстановление населенных пунктов. А на сами работы уйдут десятки лет. «Когда вы говорите "восстановить страну", восстановить что? Это реконструкция на 110 лет», — рассуждал Трамп.

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

По мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, не исключено, что Трамп действительно пытается призвать Зеленского к миру.

«Можно представить, что он хотел бы заронить мысль в такую противоречивую голову главы киевского нынешнего режима, что надо договариваться и перестать ездить по столицам, выпрашивая оружие и деньги для новых кровопролитий. Я бы не стал исключать такое послание, другой вопрос, что я не могу подтвердить это», — сказал сенатор.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Буду готов встретиться, если он захочет». Трамп процитировал Путина в речи о завершении конфликта на Украине

      Российский полицейский в отставке признался в расправе над журналистом «Фонтанки»

      В России украсили главную новогоднюю елку

      Уехавший в Испанию стендап-комик рассказал о необычной новогодней традиции в стране

      Пленный солдат ВСУ рассказал о настраивании украинских мобилизованных против русских

      Россиянин попрыгал на лобовом стекле чужого авто и попал на видео

      Посол высказался о контактах властей Германии с Россией по делу «Северных потоков»

      Ставки по вкладам в России достигли рекорда

      Угрожавшего напасть с ножом на рождественской ярмарке задержали в Германии

      Прострелившего грудь бизнесмену из арбалета на дороге россиянина задержали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше