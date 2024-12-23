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09:23, 23 декабря 2024Мир

Трамп процитировал Путина при обсуждении конфликта на Украине

Bloomberg: Трамп процитировал Путина, говоря о конце украинского конфликта
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп процитировал российского лидера Владимира Путина, когда говорил о конфликте на Украине и путях его урегулирования. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В частности, речь идет о словах Путина, согласно которым он будет готов встретиться с новым главой Белого дома, «если тот захочет».

«Трамп процитировал этот комментарий во время своей речи в воскресенье как часть своего предвыборного обещания положить конец боевым действиям на Украине», — отмечается в материале издания. При этом американский лидер не уточнил конкретные детали возможных переговоров, указав, что вооруженных конфликт необходимо завершить в скором времени.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Трампу не нужны посредники для попыток урегулирования конфликта на Украине. По его словам, он может обойтись и без услуг венгерского премьер-министра Виктора Орбана и напрямую связаться с Путиным.

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