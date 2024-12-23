В Венгрии заявили об отсутствии у Трампа нужды в посредниках по Украине

Сийярто: Трампу не нужны посредники в урегулировании конфликта на Украине

Избранному президенту США Дональду Трампу не нужны посредники для попыток урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

«Я знаю, или мне кажется, что я знаю президента Трампа как того, кто не нуждается ни в каких посредниках», — отметил дипломат.

Говоря о возможном выступлении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в качестве посредника между Путиным, Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, Сийярто задался вопросом, почему бы избранному американскому президенту не связаться напрямую с президентом РФ или Владимиром Зеленским.

Ранее венгерский журналист, руководитель отдела по внешней политике газеты Magyar Nemzet Габор Штир в интервью «Ленте.ру» рассказал, что Орбан не любит Россию или является «пророссийским политиком», а уважает Путина и видит в Москве прагматичного партнера.