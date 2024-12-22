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18:11, 22 декабря 2024Россия

В России высказались о послании Трампа Зеленскому

Сенатор Карасин допустил, что Трамп мог призвать Зеленского к миру
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Henri Szwarc / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Новоизбранный президент США Дональд Трамп мог призвать украинского лидера к миру, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Если рассуждать гипотетически, я допускаю, что такие размышления у вновь избранного президента США могут появиться. Можно представить, что он хотел бы заронить мысль в такую противоречивую голову главы киевского нынешнего режима, что надо договариваться и перестать ездить по столицам, выпрашивая оружие и деньги для новых кровопролитий. Я бы не стал исключать такое послание, другой вопрос, что я не могу подтвердить это. Но если такое послание было действительно направлено, оно достаточно реалистично», — сказал сенатор.

Как пишет испанская газета El Pais, Трамп призвал Зеленского задуматься о мирных переговорах, прекращении огня и отказе от подконтрольных России территорий. Издание пишет, что Трамп не понимает, почему Украина стремиться вернуть города и земли, которые в основном разрушены. «Смотришь на некоторые из этих городов, и там не осталось ни одного здания, которое было бы в хорошем состоянии. Так что, когда вы говорите "восстановить страну", восстановить что? Это реконструкция на 110 лет», — приводит газета слова американского политика.

Также в материале говорится, что конфликт, вероятно, закончится мирными переговорами, возможно, раньше ожидаемого. Кроме того, в тексте подчеркивается, что важную роль в мирном процессе должны сыграть европейские страны.

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