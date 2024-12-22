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16:09, 22 декабря 2024Мир

Трамп обратился с посланием к Зеленскому

El Pais: Трамп призвал Зеленского задуматься о мирных переговорах
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп обратился с посланием к Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает издание El Pais.

Будущий американский лидер призвал Зеленского задуматься о мирных переговорах, о прекращении огня и об отказе от подконтрольных Россией территорий. Трам выразил непонимание стремлению Украины получить земли, города в которых «в основном разрушены».

Ранее Трамп заявил, что Зеленскому стоит готовиться к завершению украинского конфликта. По его словам, необходимо заключить соглашение, чтобы остановить потери. Кроме того, Трамп добавил, что другой стороной договора должна стать Россия.

Несколькими днями ранее избранный президент США заявил о намерении прийти к мирному соглашению по конфликту на Украине. Американский политик уточнял, что будет использовать поддержку Киева со стороны США «в качестве рычага давления» на Москву.

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