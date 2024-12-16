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20:41, 16 декабря 2024Мир

Трамп призвал Зеленского готовиться к завершению украинского конфликта

Трамп посоветовал Зеленскому готовиться к завершению украинского конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит готовиться к завершению украинского конфликта. К этому призвал избранный президент США Дональд Трамп во время первой пресс-конференции после победы на выборах, передает ТАСС.

«[Зеленский] должен быть готов заключить соглашение. Это все», — сказал он.

По его словам, необходимо заключить соглашение, чтобы остановить потери. Кроме того, Трамп добавил, что другой стороной договора должна стать Россия.

Помимо этого, избранный лидер США назвал плохим решение об ударах вглубь российской территории. Он подчеркнул, что Киеву не стоило разрешать бить дальнобойным оружием по РФ.

12 декабря Трамп заявил о своем намерении прийти к мирному соглашению по конфликту на Украине. Американский политик уточнял, что будет использовать поддержку Киева со стороны США «в качестве рычага давления» на Москву в ходе возможных переговоров по урегулированию ситуации.

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