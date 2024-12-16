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20:34, 16 декабря 2024Мир

Трамп раскритиковал разрешение Украине бить вглубь России

CNN: Трамп назвал плохим решением разрешать Украине бить вглубь России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп назвал плохим решением разрешать Украине бить дальнобойным оружием вглубь России. Его слова приводит телеканал CNN.

«Я не думаю, что им нужно было разрешать удары на 200 миль (321 километр — прим. «Ленты.ру») ракетами вглубь России», — сказал будущий хозяин Белого дома, отвечая на вопрос журналистов.

Трамп подчеркнул, что может пересмотреть это решение, данное администрацией действующего американского президента Джо Байдена.

Ранее Трамп заявил, что, если бы его избрали президентом в 2020 году, украинского конфликта удалось бы избежать.

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