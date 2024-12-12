Трамп назвал способ избежать конфликта на Украине

Трамп заявил, что конфликта на Украине не случилось бы, будь он президентом

Если бы Дональд Трамп был переизбран в 2020 году на пост президента США и остался на своем посту, конфликта на Украине не произошло бы. Об этом избранный президент США заявил в интервью журналу Time.

«И я не согласен со всем этим, потому что этого никогда не должно было случиться. [Конфликта на Украине не произошло], если бы я был президентом, по многим причинам», — рассказал американский лидер.

При этом Трамп раскритиковал решение президента США Джо Байдена наносить Вооруженным силам Украины (ВСУ) удары дальнобойным оружием вглубь территории России. По его словам, сейчас мир находится в «самом опасном моменте».

Ранее Трамп стал человеком года по версии журнала Time. Авторы также подчеркивают, что в ходе проведенной с представителями журнала беседе в Мар-а-Лаго Трамп показал себя «более сдержанным», чем раньше, а также «дружелюбным». Кроме того, они резюмировали, что 47-й президент США смог увидеть внутренние и внешние проблемы, из-за которых получил столь высокую поддержку.