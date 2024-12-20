Страны-члены ЕС отказались вводить на Украину миротворцев под флагом НАТО. Что стало причиной такого решения?

WP: страны ЕС отказались вводить миротворцев на Украину под флагом НАТО

Страны-члены Европейского Союза (ЕС) обсуждают вопрос отправки на Украину миротворцев после прекращения боевых действий, однако речи об объединении военных под флагом Североатлантического альянса (НАТО) не идет. Об этом сообщило издание The Washington Post.

По информации издания, подобное решение потребовало бы согласия всех членов Альянса. Кроме того, этот шаг может стать неприемлемым вариантом для России.

Отмечается, что ряд стран-членов ЕС может отправить своих военных в качестве «сдерживающего фактора» для России в дальнейшем. При этом рассматривается вопрос возможного размещения миротворцев как одного из вариантов предоставления гарантий безопасности Украине, пока та не стала членом НАТО.

Сейчас речь идет о попытках подумать вслух, какой вариант был бы более приемлем для украинцев Камиль Гранд член Европейского совета по международным отношениям и бывшего помощника генсека НАТО

Депутат Верховной рады усомнился в успехе иностранных миротворцев

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, написал в своем Telegram-канале, что идея о размещении европейских миротворцев обречена на провал. Он отметил, что вместо этого президенту Украины Владимиру Зеленскому придется снизить возраст мобилизации.

Положить этому жертвоприношению конец может только (избранный президент США Дональд) Трамп, если захочет. А если захочет — он сможет. Иначе кровавый комик реально отправит на фронт 18-ти летних, 16-ти летних, и женщин, и собак, и кошек Александр Дубинский депутат Верховной рады

Трамп может добиться «корейского сценария» для Украины

Администрация Дональда Трампа может продавить некий «корейский сценарий» для быстрого окончания конфликта на Украине. Такое мнение выразил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Трамп и его окружение попытаются навязать России заморозку конфликта и создание буферной зоны на линии фронта, продавливая некий корейский сценарий», — сказал Константинов.

Похожий прогноз сделало британское издание The Spectator. По мнению журналиста Шона Томаса, Украина может согласиться на создание демилитаризованной зоны, аналогично той, что есть между Северной и Южной Кореями.

В свою очередь, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал «корейский сценарий» завершения специальной военной операции (СВО) на Украине неприемлемым. По его словам, эта мера не обеспечит справедливый мир и стратегическую безопасность России.