Трамп предложил отправить европейских военных на Украину. Какую задачу он для них придумал?

Трамп задумал отправить европейских военных на Украину

Избранный президент США Дональд Трамп задумал отправить европейских военных на территорию Украины с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальные лица.

По данным издания, такую идею американский политик озвучил в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Украины Владимиром Зеленским. Трамп считает, что Европа должна взять на себя главную роль в обеспечении безопасности и поддержке Украины, а США могут оказать поддержку этому процессу. Однако об отправке американских войск за океан речи не идет.

Европейские чиновники сомневаются в наличии у Трампа четкого плана по урегулированию конфликта на Украине. Собеседники издания рассказали, что после выборов республиканец интересовался их мнением относительно украинского конфликта и задавал им вопросы. В статье также отмечается, что европейские военные в случае отправки на Украину займутся поддержанием мира.

Также выяснилось, что Трамп пока серьезно не поддерживает какой-либо конкретный план по урегулированию конфликта на Украине. Его помощники объяснили, что новый американский лидер «пока серьезно не задумывался над этим вопросом».

Трамп признал невозможность завершить конфликт на Украине за 24 часа

Трамп неоднократно обещал, что остановит боевые действия на Украине «в течение 24 часов», однако признал, что это сложнее, чем он думал. «Проблемы на Ближнем Востоке решить куда проще, чем то, что происходит между Россией и Украиной», — высказался он.

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Тем не менее, глава Белого дома подтвердил свое намерение прийти к мирному соглашению по конфликту на Украине и отметил, что единственный способ достичь этого — «не сдаваться».

Трамп захотел использовать Украину для давления на Россию

Рассуждая о возможности продолжить оказание военной помощи Украине, Трамп отметил, что будет использовать поддержку Вашингтоном Киева «в качестве рычага давления» на Москву на возможных переговорах по урегулированию конфликта. При этом он подчеркнул, что отрицательно относится к решению разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары западным дальнобойным оружием. По его словам, это делает ситуацию в мире еще опаснее.

Ранее Трамп заявил Зеленскому, что он не поддерживает вступление Киева в НАТО. Однако, добавил он, в Вашингтоне желают видеть «сильную, хорошо вооруженную Украину после прекращения боевых действий».

8 декабря Трамп попросил президента России Владимира Путина начать работу по урегулированию украинского вопроса. До этого Трамп заявлял о желании Киева заключить сделку с Москвой. В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Россия готова к переговорам по Украине на условиях, изложенных российским лидером. Речь, в частности, идет о полном выводе украинских войск с территории новых регионов РФ.