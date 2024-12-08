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14:55, 8 декабря 2024Мир

В Кремле оценили готовность к переговорам по Украине

Песков: Россия готова к переговорам по Украине на условиях, изложенных Путиным
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия готова к переговорам по Украине на условиях, изложенных российским лидером Владимиром Путиным, включающих в себя полный вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории новых регионов страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Наша позиция по Украине хорошо известна. Условия для моментального прекращения боевых действий были изложены президентом Путиным в июне текущего года в его выступлении в Министерстве иностранных дел России», — рассказал официальный представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что Россия проявляет больше внимания и интереса к тем мирным инициативам, которые исходят от стран Глобального Юга. В частности, он сослался на инициативы Китая, Бразилии, Индии, ЮАР, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании властей Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским заключить сделку с Россией по урегулированию конфликта. Он также добавил, что в настоящее время наступает ключевой момент для обеих сторон конфликта. При этом он заявил, что Путину также «пришло время» начать действовать по Украине и ее мирному урегулированию.

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