Трамп предложил отправить европейские войска на Украину

WSJ: Трамп хочет отправить войска ЕС на Украину для мониторинга прекращения огня

Избранный президент США Дональд Трамп предложил отправить европейских военных на территорию Украины с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица.

По данным издания, такую идею американский политик озвучил в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Украины Владимиром Зеленским.

На встрече с лидерами двух стран, прошедшей 7 декабря в Париже, Трамп также заявил, что главную ответственность за безопасность Украины должна нести Европа, а не НАТО.

Ранее стало известно, что Трамп пока не поддерживает какой-либо конкретный план по урегулированию конфликта на Украине. По словам его помощников, республиканец еще «не задумывался серьезно над этим вопросом».