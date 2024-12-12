Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:25, 12 декабря 2024Мир

Трамп предложил отправить европейские войска на Украину

WSJ: Трамп хочет отправить войска ЕС на Украину для мониторинга прекращения огня
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп предложил отправить европейских военных на территорию Украины с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица.

По данным издания, такую идею американский политик озвучил в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Украины Владимиром Зеленским.

На встрече с лидерами двух стран, прошедшей 7 декабря в Париже, Трамп также заявил, что главную ответственность за безопасность Украины должна нести Европа, а не НАТО.

Ранее стало известно, что Трамп пока не поддерживает какой-либо конкретный план по урегулированию конфликта на Украине. По словам его помощников, республиканец еще «не задумывался серьезно над этим вопросом».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия просит Украину создать коридор из оккупированной части Курской области. Москва хочет вывести мирных жителей

      Дачников предостерегли от использования одного популярного средства

      В США оценили последствия планируемой массовой депортации мигрантов

      «Самая сексуальная юристка в мире» обнаженной взобралась на лошадь

      Трамп предложил отправить европейские войска на Украину

      Премьер Великобритании и лидер оппозиции поспорили из-за еды

      В российском городе начался мощный пожар на складе

      Трамп отказался поддержать вступление Украины в НАТО

      В Казахстане рассказали о нежелании болельщиков видеть матч сборной страны с Россией

      Алсу поделилась традициями празднования Нового года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше