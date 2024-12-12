Трамп отказался поддержать вступление Украины в НАТО

WSJ: Трамп заявил Зеленскому, что не поддерживает вступление Украины в НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он не поддерживает вступление Киева в НАТО. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

«В ходе встречи в Париже 7 декабря Трамп заявил Зеленскому и [президенту Франции Эммануэлю] Макрону, что не поддерживает украинское членство в НАТО, но что он хочет видеть сильную, хорошо вооруженную Украину после прекращения боевых действий», — указано в материале.

Трамп также отметил, что главную ответственность за безопасность Украины должна нести Европа, а не НАТО. По его мнению, войска европейских стран должны присутствовать на Украине и «наблюдать за поддержанием прекращения огня», однако вовлекать в это американскую армию он отказывается.

Ранее сообщалось, что Трамп пока серьезно не поддерживает какой-либо конкретный план по урегулированию конфликта на Украине. «Трамп пока не задумывался серьезно над этим вопросом», — говорится в сообщении WSJ.