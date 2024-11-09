Глава крымского парламента: США могут продавить для Украины «корейский сценарий»

Соединенные Штаты Америки (США) во главе с избранным президентом Дональдом Трампом могут продавить некий «корейский сценарий» для быстрого окончания конфликта на Украине. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости.

По словам Константинова, США могут попытаться навязать России заморозку конфликта и создание буферной зоны на линии фронта, как во время Корейской войны 1950-1953 годов. Он предполагает, что в ближайшее время будет организована рабочая российско-американская группа по урегулированию конфликта по Украине.

Выборы главы государства в Америке прошли 5 ноября. На них, согласно предварительным данным, победил бывший президент страны Дональд Трамп.

По некоторым данным, вместе с президентом к власти в США пришла влиятельная группа технократов. Они намерены провести в стране невиданные ранее реформы как в структуре управления, так и в экономике.

