Победа Трампа на выборах в США увеличила влияние технократов

РИА: вместе с Трампом к власти в США пришла группа технократов

Вместе с Дональдом Трампом, который одержал победу на выборах в Америке, к власти пришла влиятельная группа технократов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, эти люди, которые называют себя «мафией», намерены провести в США невиданные ранее реформы как в структуре управления, так и в экономике.

Членами «мафии» являются сооснователи и ведущие разработчики PayPal во главе с техномагнатом и хорошим знакомым Илона Маска — Питером Тилем. Их всех объединяет консервативная система ценностей, но с некоторыми нюансами.

В частности, они активно борются с мигрантами, пропагандируют рождаемость и борьбу с абортами, а также хотят положить конец войнам. Одновременно с этим технократы планируют реформировать и американское государственное устройство, которое, по мнению того же Маска, чрезмерно зарегулировано и забюрократизировано.

Выборы главы государства в Америке прошли 5 ноября. На них, согласно предварительным данным, после своего поражения в предыдущих выборах 2020 года победил бывший президент страны Дональд Трамп.

