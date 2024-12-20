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05:44, 20 декабря 2024Мир

На Западе заявили об отказе в ЕС вводить миротворцев на Украину под флагом НАТО

WP: страны ЕС отказываются вводить миротворцев на Украину под флагом НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Страны Европы обсуждают отправку военных на Украину в случае прекращения огня. Однако речи о том, чтобы объединять миротворческие силы под флагом НАТО, не идет, написало издание The Washington Post.

Как пишут журналисты, это потребовало бы согласия всех членов альянса и стало бы неприемлемым вариантом для России. Переговоры находятся на ранней стадии, поскольку прекращение боев сейчас кажется отдаленной перспективой, указано в статье.

Группа европейских стран может направить свои силы, чтобы те помогли поддерживать прекращение огня или играли роль «сдерживающего фактора» для России в дальнейшем, также говорится в материале. При этом некоторые европейские лидеры рассматривают возможное размещение миротворцев как один из вариантов предоставления гарантий безопасности Украине, пока та не стала членом НАТО.

«Сейчас речь идет о попытках подумать вслух, какой вариант был бы более приемлем для украинцев», — цитирует газета слова члена Европейского совета по международным отношениям и бывшего помощника генсека НАТО Камиля Гранда.

Он считает, что договоренность о миротворцах на Украине после прекращения огня даст понять «россиянам, что они не должны возобновлять конфликт, а американцам — что европейцы рискуют собственной шкурой».

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский рассказал, что идея о размещении европейских миротворцев является провальной, Владимиру Зеленскому придется снизить возраст мобилизации.

В свою очередь, британское издание The Spectator написало, что Украина может согласиться на создание демилитаризованной зоны, как это сделали Северная и Южная Корея. В то же время в России назвали «корейский сценарий» завершения специальной военной операции на Украине неприемлемым.

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