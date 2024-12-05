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13:49, 5 декабря 2024Интернет и СМИ

На Западе предрекли трагическое для Украины перемирие

The Spectator: на Украине может быть создана демилитаризованная зона
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Украина может согласиться на создание демилитаризованной зоны, как это сделали Северная и Южная Корея. Такое мнение выразил журналист британского издания The Spectator Шон Томас.

«Я верю — или боюсь — Украина движется в направлении демилитаризованной зоны в корейском стиле. Замороженная военная граница; трагическое перемирие, которое может продлиться десятилетиями», — предрек западный журналист.

Томас также рассказал, что сам дважды посетил Украину. Он вспомнил, что, по его ощущениям, гражданское население страны состояло в основном из женщин и детей. Если же Томас видел мужчин, то они либо были в военной форме, либо восстанавливались после ранений.

«Последствия от войны были печальными и очевидными», — заключил обозреватель.

Ранее The Spectator назвало возможный трагический итог правления Владимира Зеленского. По мнению издания, оно завершится разделом Украины.

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