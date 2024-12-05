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13:25, 5 декабря 2024Интернет и СМИ

В Британии назвали трагический итог правления Зеленского

The Spectator: президентство Владимира Зеленского завершится разделом Украины
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Президентство Владимира Зеленского завершится разделом Украины. Такой трагический итог правления политика назвал обозреватель Оуэн Мэтьюз в материале для британского издания The Spectator.

«Последней трагедией его политической карьеры станет подписание соглашения о разделе страны», — заявил Мэтьюз, говоря о Зеленском и Украине.

Автор статьи добавил, что политик стал непопулярен у граждан своей страны. «Украинские избиратели обвиняют Зеленского в неудачах на фронте и не желают, чтобы он играл какую-либо роль в будущем их страны», — написал Мэтьюз.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Зеленский своими действиями фактически погубил сотни тысяч своих сограждан. По его словам, политик постоянно теряет популярность.

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