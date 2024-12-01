На Западе заявили о погубившем сотни тысяч украинцев Зеленском

Журналист Боуз: Зеленский погубил сотни тысяч украинцев своими действиями

Украинский президент Владимир Зеленский своими действиями фактически погубил сотни тысяч своих сограждан. Он постоянно теряет популярность. Об этом пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

Журналист заявил, что политик запретил церковь, подавил СМИ и «правит страной, будучи неизбранным диктатором». Боуз иронично заметил, что это и есть «популярность».

Ранее британская газета Times писала, что популярность президента Украины у граждан страны снижается, поэтому его шансы на переизбрание становятся все меньше. По данным исследования, на которое ссылалось издание, 16 процентов опрошенных украинцев проголосовали бы за переизбрание Зеленского. При этом 60 процентов респондентов не хотели бы, чтобы он баллотировался повторно.

До этого редактор польского издания Do Rzeczy Павел Лисицкий раскритиковал Зеленского за репрессии против церкви. По его словам, запрет деятельности связанных с Русской православной церковью организаций на Украине является политической и моральной ошибкой украинского президента.