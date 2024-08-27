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03:00, 27 августа 2024Мир

В Польше раскритиковали Зеленского за репрессии против церкви

Do Rzeczy: решение Зеленского запретить связанные с РПЦ организации — ошибка

Фото: Thomas Trutschel / Photothek Media Lab / Global Look Press

Запрет деятельности связанных с Русской православной церковью (РПЦ) организаций на Украине является политической и моральной ошибкой Владимира Зеленского. Об этом заявил редактор польского издания Do Rzeczy Павел Лисицкий.

По его словам, после введения подобного закона Киев не имеет права называть себя защитником «западных ценностей», поскольку на Украине нарушается фундаментальное право на свободу вероисповедания.

«Я считаю решение Верховной рады Украины одновременно политической и моральной ошибкой. Согласие на репрессии против Церкви означает, что Запад признает нарушение принципов, которые якобы неприкосновенны», — сказал журналист.

Ранее Папа Римский Франциск прокомментировал запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Украины. По его словам, никакая христианская церковь не должна быть запрещена напрямую или косвенно.

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      Артём Верейкин
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