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13:48, 25 августа 2024Мир

Папа Римский прокомментировал запрет УПЦ на Украине

Папа Римский: ни одна христианская церковь не должна быть запрещена

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Папа Римский Франциск прокомментировал запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Украины, заявив, что никакая христианская церковь не должна быть упразднена. Его слова приводит РИА Новости.

«Думая о недавно принятых на Украине законах, у меня возникает страх за свободу тех, кто молится. Кто молится по-настоящему, всегда молится за всех», — заявил понтифик.

По его словам, совершающие зло против своего народа не делают это из-за молитвы, а никакая христианская церковь не должна быть запрещена напрямую или косвенно.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности связанных с Россией религиозных организаций, позволяющий запретить работу канонической УПЦ в стране.

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