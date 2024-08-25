Папа Римский прокомментировал запрет УПЦ на Украине

Папа Римский: ни одна христианская церковь не должна быть запрещена

Папа Римский Франциск прокомментировал запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Украины, заявив, что никакая христианская церковь не должна быть упразднена. Его слова приводит РИА Новости.

«Думая о недавно принятых на Украине законах, у меня возникает страх за свободу тех, кто молится. Кто молится по-настоящему, всегда молится за всех», — заявил понтифик.

По его словам, совершающие зло против своего народа не делают это из-за молитвы, а никакая христианская церковь не должна быть запрещена напрямую или косвенно.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности связанных с Россией религиозных организаций, позволяющий запретить работу канонической УПЦ в стране.