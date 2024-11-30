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02:04, 30 ноября 2024Интернет и СМИ

На Западе оценили шансы Зеленского на переизбрание

Times: шансы Зеленского на второе президентство тают из-за снижения рейтинга
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Популярность президента Украины Владимира Зеленского среди граждан страны снижается, поэтому его шансы на переизбрание становятся все меньше. Об этом написала британская газета Times.

«Почти три года спустя, когда оборона Украины на передовой находится под угрозой краха, популярность Зеленского угасает, и очень немногие украинцы видят его своим следующим президентом», — отмечается в публикации.

По данным исследования, 16 процентов опрошенных украинцев проголосовали бы за переизбрание Зеленского. При этом 60 процентов респондентов хотели бы, что он не баллотировался повторно.

Ранее Зеленский озвучил намерение выдвинуться на второй президентский срок. «Я думаю, что мировая демократия поддержит нас. Я не брошу свою страну», — сказал он.

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