Дубинский: идея о европейских миротворцах провальная

Идея о размещении европейских миротворцев является провальной, президенту Украины Владимиру Зеленскому придется снизить возраст мобилизации. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что разрешение гражданам в возрасте от 18 до 25 лет «добровольно» подписать контракт является первым шагом к этому решению. Депутат отметил, что поставить подпись за прохождение медицинской комиссии вместо призывника не является большой проблемой.

«Положить этому жертвоприношению конец может только Трамп, если захочет. А если захочет — он сможет. Иначе кровавый комик реально отправит на фронт 18-ти летних, 16-ти летних, и женщин, и собак, и кошек. В Б-га он не верит, а в аду для него и так особое место», — написал Дубинский.

Ранее британское издание The Spectator писало, что Украина может согласиться на создание демилитаризованной зоны, как это сделали Северная и Южная Корея. В то же время в России назвали «корейский сценарий» завершения специальной военной операции (СВО) на Украине неприемлемым.