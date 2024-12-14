Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:05, 14 декабря 2024Бывший СССР

На Украине назвали провальной идею о миротворцах

Дубинский: идея о европейских миротворцах провальная
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Идея о размещении европейских миротворцев является провальной, президенту Украины Владимиру Зеленскому придется снизить возраст мобилизации. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что разрешение гражданам в возрасте от 18 до 25 лет «добровольно» подписать контракт является первым шагом к этому решению. Депутат отметил, что поставить подпись за прохождение медицинской комиссии вместо призывника не является большой проблемой.

«Положить этому жертвоприношению конец может только Трамп, если захочет. А если захочет — он сможет. Иначе кровавый комик реально отправит на фронт 18-ти летних, 16-ти летних, и женщин, и собак, и кошек. В Б-га он не верит, а в аду для него и так особое место», — написал Дубинский.

Ранее британское издание The Spectator писало, что Украина может согласиться на создание демилитаризованной зоны, как это сделали Северная и Южная Корея. В то же время в России назвали «корейский сценарий» завершения специальной военной операции (СВО) на Украине неприемлемым.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Транспортные самолеты прибыли на российскую авиабазу в Сирии. В ту же сторону поехали огромные колонны техники

      Шольц рассказал о помощи Европы в восстановлении Сирии

      В Грузии пройдут выборы президента страны с единственным кандидатом

      На Украине заявили о предложении Макрона отправить войска в страну

      Стало известно о скорой встрече Зеленского с Шольцем и Макроном

      Появились подробности об операции Федора Емельяненко

      В Турции рассказали о цели страны в Сирии

      Украинские военкомы похитили двух мужчин

      Сирийцы раскрыли свое отношение к россиянам после свержения Асада

      На Украине назвали провальной идею о миротворцах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше