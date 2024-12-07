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06:11, 7 декабря 2024Бывший СССР

Сальдо назвал «корейский сценарий» завершения СВО неприемлемым

Сальдо: корейский сценарий заморозки конфликта на Украине неприемлем для России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал «корейский сценарий» завершения специальной военной операции (СВО) на Украине неприемлемым. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Сценарий заморозки конфликта, как на Корейском полуострове, для России абсолютно неприемлем. Верховный главнокомандующий четко обозначил, что целью является справедливый мир, который обеспечит безопасность страны и восстановит историческую справедливость», — сказал он.

Сальдо отметил, что раздел Украины по примеру Кореи не разрешит конфликт, а лишь накопит еще больше противоречий и оставит исходящие от Киева угрозы неразрешенными. По его словам, выполнение всех задач СВО является «единственным путем к достижению устойчивого мира».

Ранее журналист британского издания The Spectator Шон Томас выразил мнение, что Украина может согласиться на создание демилитаризованной зоны, как это сделали Северная и Южная Корея. «Замороженная военная граница; трагическое перемирие, которое может продлиться десятилетиями», — сказал он.

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