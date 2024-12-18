В офисе Зеленского назвали Орбана «гонцом Путина». Так Киев ответил на призыв венгерского премьера к перемирию

Орбан после слов Зеленского оставил в силе предложение о перемирии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому о своем предложении прекратить огонь в зоне конфликта с Россией на Рождество.

Он призвал Киев однозначно ответить на предложение о рождественском перемирии и прекращении огня.

Мы не будем отвечать ни на какие провокации. Предложение о прекращении огня на столе. Принимайте его или отказывайтесь. Это ваша ответственность Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Так глава венгерского правительства ответил на мнение Зеленского, что у него нет рычагов давления на Россию, и ему «нечем давить на [президента России Владимира] Путина».

Орбан сообщил, что Украина отказалась от прекращения огня на Рождество

Несколькими днями ранее Орбан сообщил, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество прекращение огня и организовать обмен военнопленными с Россией, однако Владимир Зеленский отверг эту инициативу. Он назвал отказ печальным. Политик также подчеркнул, что Венгрия во время председательства в Совете Европейского союза сделала для урегулирования на Украине все, что могла.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В свою очередь, Зеленский заявил, что не хочет допускать Виктора Орбана к потенциальным переговорам с Россией. «Нам не нужны те страны, которые хотят сегодня, как Венгрия, например, как премьер Орбан… Не получится. Я его не пущу, и таких, как он», — заявил он.

В свою очередь советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал бессмысленным предложение Орбана. Чиновник подчеркнул, что с точки зрения «логистики войны и мира» инициатива не имеет никакого смысла, однако она несет выгоду Орбану в информационном плане. По его словам, прекращение огня выгодно только российской стороне.

Советник Зеленского назвал Орбана «гонцом Путина»

Дмитрий Литвин назвал Виктора Орбана «назойливым гонцом», отвечая на предложение о прекращении огня с Россией на период Рождества.

Если уже появился такой назойливый гонец от Путина, то можем на его ультиматум ответить одно: нам нужен реальный, надежный мир, справедливый для Украины Дмитрий Литвин советник Владимира Зеленского

По его словам, Украине и другим странам-участникам «работы ради мира» не нужны «гонцы от Путина».