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23:37, 11 декабря 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского назвали бессмысленным предложение Орбана о прекращении огня

Подоляк назвал бессмысленным предложение Орбана о прекращении огня
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Globallookpress.com

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала «Рада» назвал бессмысленным предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня на Рождество. Его слова приводит ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что с точки зрения «логистики войны и мира» инициатива не имеет никакого смысла, однако она несет выгоду Орбану в информационном плане.

«Он хочет играть роль человека, который имеет отношения с [избранным] президентом США [Дональдом Трампом], который может что-то урегулировать, что-то от себя комментировать», — сказал Подоляк.

По его словам, прекращение огня выгодно только российской стороне. Советник также заявил, что венгерский премьер не может быть коммуникатором между Киевом и Вашингтоном.

Орбан ранее заявил, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество прекращение огня и организовать обмен военнопленными с Россией, однако украинский лидер отверг эту инициативу.

В свою очередь советник Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что венгерский премьер не обсуждал с Киевом рождественское прекращение огня и обмен пленными.

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