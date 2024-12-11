В офисе Зеленского назвали бессмысленным предложение Орбана о прекращении огня

Подоляк назвал бессмысленным предложение Орбана о прекращении огня

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала «Рада» назвал бессмысленным предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня на Рождество. Его слова приводит ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что с точки зрения «логистики войны и мира» инициатива не имеет никакого смысла, однако она несет выгоду Орбану в информационном плане.

«Он хочет играть роль человека, который имеет отношения с [избранным] президентом США [Дональдом Трампом], который может что-то урегулировать, что-то от себя комментировать», — сказал Подоляк.

По его словам, прекращение огня выгодно только российской стороне. Советник также заявил, что венгерский премьер не может быть коммуникатором между Киевом и Вашингтоном.

Орбан ранее заявил, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество прекращение огня и организовать обмен военнопленными с Россией, однако украинский лидер отверг эту инициативу.

В свою очередь советник Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что венгерский премьер не обсуждал с Киевом рождественское прекращение огня и обмен пленными.

