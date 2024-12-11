Орбан рассказал об ответе Зеленского на предложение прекратить огонь с Россией

Орбан: Зеленский отверг идею прекращения огня и обмена военнопленными с Россией

Венгрия предложила Украине установить на Рождество прекращение огня и организовать обмен военнопленными с Россией, однако украинский лидер Владимир Зеленский отверг эту инициативу. Об этом рассказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан на своей странице в социальной сети X.

«Мы предложили рождественское перемирие и широкомасштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский сегодня однозначно отверг это предложение», — говорится в публикации.

Политик подчеркнул, что Венгрия во время председательства в Совете Европейского союза сделала для урегулирования на Украине все, что могла.

Ранее Виктор Орбан созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Политики в течение часа обсуждали конфликт на Украине. Премьер Венгрии, комментируя состоявшийся разговор, подчеркнул, что венгерская сторона использует «все имеющиеся в распоряжении дипломатические средства для содействия прекращению огня и миру».