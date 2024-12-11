Путин провел телефонный разговор с Орбаном

Путин провел телефонный разговор с премьером Венгрии Орбаном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.

«Премьер Венгрии выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров», — отмечается в заявлении по итогам прошедшего разговора.

Также уточняется, что Путин уведомил главу венгерского правительства о деструктивной позиции Украины по мирному урегулированию конфликта.

Ранее Орбан заявил, что либеральный миропорядок подошел к концу, выиграть от перемен могут те страны, которые умеют выжимать из себя максимум. Политик также отметил, что завершение конфликта между Россией и Украиной зависит от политической ситуации в США, в настоящее время неопределенной. «Все станет яснее, когда избранный президент Дональд Трамп вступит в должность. Он принесет нам мир», — написал премьер.