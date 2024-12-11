Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:15, 11 декабря 2024Мир

Орбан заявил о завершении либерального мирового порядка

Орбан: от перемен выиграют те страны, которые умеют выжимать из себя максимум
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Либеральный миропорядок подошел к концу, выиграть от перемен могут те страны, которые умеют выжимать из себя максимум. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит РИА Новости.

«Мир ждут радикальные перемены, либеральный мировой порядок закончился, и только те страны, которые максимально используют свои силы, смогут стать победителями во время перемен, а те, кто подчиняется, в короткое время потеряют значимость», — сказал премьер-министр Венгрии.

Ранее Орбан встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом, его будущим советником по нацбезопасности Уолцем, а также с миллиардером Илоном Маском и его сыном в резиденции Трампа Мар-а-Лаго. «США сегодня. Будущее началось. День в Мар-а-Лаго с Дональдом Трампом, Илоном Маском и Майком Уолцем», — заявил политик.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали единственный способ перехватить «Орешник». Как это возможно?

      В сети восхитились внешностью 59-летней актрисы в платье с глубоким декольте

      Раскрыты подробности эвакуации жителей Енакиево

      Раскрыто местонахождение российских военных кораблей после отхода из базы в Сирии

      Командиры подконтрольной курдам группировки перешли в оппозицию

      МИД Турции раскрыл возможную причину обострения в Грузии

      Глава временного правительства Сирии назвал задачи переходного кабмина

      Шольц и Эрдоган назвали уход Башара Асада очень хорошим событием

      Найден рассекреченный отчет Пентагона о переселении душ

      Украинские войска атаковали Енакиево в ДНР дальнобойным оружием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше