Орбан заявил о завершении либерального мирового порядка

Орбан: от перемен выиграют те страны, которые умеют выжимать из себя максимум

Либеральный миропорядок подошел к концу, выиграть от перемен могут те страны, которые умеют выжимать из себя максимум. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит РИА Новости.

«Мир ждут радикальные перемены, либеральный мировой порядок закончился, и только те страны, которые максимально используют свои силы, смогут стать победителями во время перемен, а те, кто подчиняется, в короткое время потеряют значимость», — сказал премьер-министр Венгрии.

Ранее Орбан встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом, его будущим советником по нацбезопасности Уолцем, а также с миллиардером Илоном Маском и его сыном в резиденции Трампа Мар-а-Лаго. «США сегодня. Будущее началось. День в Мар-а-Лаго с Дональдом Трампом, Илоном Маском и Майком Уолцем», — заявил политик.