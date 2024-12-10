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02:48, 10 декабря 2024Мир

Орбан заявил о «начале будущего» после встречи с Трампом и Маском

Орбан встретился с Трампом и Маском в резиденции Мар-а-Лаго
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ting Shen / Xinhua / Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом, его будущим советником по нацбезопасности Уолцем, а также с миллиардером Илоном Маском и его сыном в резиденции Трампа Мар-а-Лаго. Об этом венгерский лидер рассказал на своей странице в социальной сети Х.

«США сегодня. Будущее началось. День в Мар-а-Лаго с Дональдом Трампом, Илоном Маском и Майком Уолцем», — заявил Орбан, комментируя совместную фотографию.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также присутствовал на этой встрече. По его словам, беседа с будущей американской администрацией «была долгой».

Ранее Орбан заявил, что завершение конфликта между Россией и Украиной зависит от политической ситуации в США, в настоящее время неопределенной. «Все станет яснее, когда Дональд Трамп вступит в должность. Он принесет нам мир», — написал премьер.

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