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14:58, 11 декабря 2024Мир

Орбан поделился впечатлениями о разговоре с Путиным

Орбан рассказал Путину, что сейчас самые опасные недели конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в течение часа обсуждал украинский кризис по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава венгерского правительства сообщил на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня утром час говорил по телефону с президентом Путиным. Мы живем в самые опасные недели [конфликта]... Мы используем все имеющиеся в распоряжении дипломатические средства для содействия прекращению огня и миру», — написал Орбан.

Ранее в пресс-службе Кремля заявили, что в ходе беседы Орбан выразил заинтересованность в урегулировании конфликта на Украине, «в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров».

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