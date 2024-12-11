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23:29, 11 декабря 2024Бывший СССР

Советник Зеленского опроверг слова Орбана об обсуждении с Украиной перемирия на Рождество

Советник Зеленского Литвин: Орбан не обсуждал с Украиной перемирие на Рождество
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash.com

Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин в соцсети X опроверг слова венгерского премьер-министра Виктора Орбана об обсуждении рождественского перемирия.

Орбан ранее заявил, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество прекращение огня и организовать обмен военнопленными с Россией, однако украинский лидер отверг эту инициативу.

«Как всегда, Венгрия ничего не обсуждала с Украиной», — подчеркнул Литвин. Он добавил, что в течение последних двух недель продолжаются активные контакты для проведения крупного обмена военнопленными до конца года.

Ранее Виктор Орбан созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Политики в течение часа обсуждали конфликт на Украине. Премьер Венгрии, комментируя состоявшийся разговор, подчеркнул, что венгерская сторона использует «все имеющиеся в распоряжении дипломатические средства для содействия прекращению огня и миру».

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