В Кремле заявили об отсутствии реальных импульсов для организации встречи Путина и Трампа

Песков: предпосылок для организации встречи Путина с Трампом пока нет

Предпосылок для организации встречи президента России Владимира Путина с избранным главой США Дональдом Трампом пока нет. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Пока никаких реальных импульсов не было», — уточнил представитель Кремля. Так он ответил на вопрос, существует ли возможность встречи политиков до инаугурации Трампа.

Накануне Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с президентом России Владимиром Путиным по решению конфликта на Украине. По словам политика, если бы он был главой государства вместо Джо Байдена, то не допустил бы начала украинского конфликта.

Ранее в Кремле рассказали, что США остаются недружественной России страной, дальнейшее будет зависеть от заявлений и планов новой администрации. По словам Дмитрия Пескова, в настоящее время американские ракеты стреляют по российской территории, их наводят американские специалисты.