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19:18, 21 декабря 2024Мир

Песков ответил на вопрос о возможности поздравления Трампа с инаугурацией

Песков рассказал о будущих отношениях России и США
Мария Черкасова

Фото: Brendan McDermid / Reuters

США остаются недружественной России страной, дальнейшее будет зависеть от заявлений и планов новой администрации. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли президент России Владимир Путин поздравлять Дональда Трампа с инаугурацией в январе 2025 года, сообщает ТАСС.

Взаимоотношения между странами будут зависеть от дальнейших заявлений, от того, как будут проявляться отношение новой администрации к России, отметил представитель Кремля. Он добавил, что в настоящее время американские ракеты стреляют по российской территории, их наводят американские специалисты.

Ранее обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп в ближайшее время могут провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Решение действующего президента Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить американскими ракетами усложнило переговорные позиции Вашингтона, добавил Клут.

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