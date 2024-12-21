Песков ответил на вопрос о возможности поздравления Трампа с инаугурацией

Песков рассказал о будущих отношениях России и США

США остаются недружественной России страной, дальнейшее будет зависеть от заявлений и планов новой администрации. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли президент России Владимир Путин поздравлять Дональда Трампа с инаугурацией в январе 2025 года, сообщает ТАСС.

Взаимоотношения между странами будут зависеть от дальнейших заявлений, от того, как будут проявляться отношение новой администрации к России, отметил представитель Кремля. Он добавил, что в настоящее время американские ракеты стреляют по российской территории, их наводят американские специалисты.

Ранее обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп в ближайшее время могут провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Решение действующего президента Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить американскими ракетами усложнило переговорные позиции Вашингтона, добавил Клут.