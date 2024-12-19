Келлог заявил, что РФ и Украина полностью готовы к началу переговорного процесса

Советник избранного президента США Дональда Трампа и будущий спецпосланник по Украине Кит Келлог высказался о готовности России и Украины сесть за стол переговоров для мирных переговоров. Он также назвал возможные сроки завершения конфликта и допустил, что это может произойти совсем скоро.

По словам политика, Москва и Киев полностью готовы к переговорам по урегулированию ситуации.

Кит Келлог Фото: Carlos Barria / Reuters

Он также не исключил, что Трамп, который ранее заявлял о своей способности повлиять на украинский кризис за 24 часа, может попытаться выполнить свое обещание и решить конфликт до конца этого года.

Сейчас идеальное время для этого. Я действительно верю, что президент Трамп, который дал это обещание во время своей предвыборной кампании, выполнит его и оно будет реализовано. Кит Келлог кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине

Говоря о вероятности того, что Трамп урегулирует украинский конфликт к 2025 году, Келлог обратил внимание, что у 47-го избранного президента США есть для этого все необходимые способности и возможности. Другие подробности политик не привел, однако до этого подчеркивал, что собирается посетить Киев и ряд европейских столиц. Визиты Келлог запланировал на начало января и они связаны с желанием новой администрации Трампа как можно быстрее положить конец украинскому кризису.

Он также сообщал, что в рамках этого Трамп может пригласить Путина и Зеленского в Вашингтон.

В Европе оценили способность Трампа усадить Москву и Киев за стол переговоров

В то время как первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что планы Дональда Трампа завершить конфликт на Украине до конца года являются нереалистичными, в Европе придерживаются другой точки зрения. Способности Трампа реализовать обещание оценила глава французской парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. По ее мнению, избранный президент США организует переговоры России и Украины. Политик выразила веру в то, он «посадит» Путина и Зеленского за стол переговоров, после чего будет найдено дипломатическое решение.

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Ле Пен также предположила, что Украина не сможет одержать победу в конфликте. По ее словам, единственным шансом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на успех стало бы вмешательство НАТО, однако это бы грозило началом третьей мировой войны.

Между тем Владимир Зеленский не хочет спешить с окончанием конфликта на Украине. Украинский лидер сообщил, что «страна уже давно борется за свой суверенит», и Трамп знает о позиции Киева. Зеленский обратил внимание, что Украина не собирается сдаваться, несмотря на призывы мировых лидеров объявить о завершении конфликта. Кроме того, Зеленский отверг идею прекращения огня на Рождество и обмена военнопленными с Россией.