Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:19, 13 декабря 2024Мир

В США назвали желаемые сроки разрешения конфликта на Украине

Советник Келлог допустил разрешение конфликта на Украине в ближайшие месяцы
Дмитрий Сотак
Дмитрий Сотак (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Советник избранного президента США Дональда Трампа и назначенный им кандидат на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог допустил разрешение украинского конфликта «в ближайшие месяцы». Об этом сам Келлог заявил в эфире телеканала Fox News.

«Когда речь идет о [разрешении конфликта между] Украиной и Россией, я действительно верю, что это будет решено в течение следующих нескольких месяцев», — заявил советник Трампа. По его словам, в рамках миротворческих усилий Трамп может пригласить российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Ранее Трамп заявил о своем намерении как можно скорее прийти к мирному соглашению по конфликту на Украине. Кроме того, он раскритиковал разрешение украинским военным бить американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. По словам политика, таким образом Вашингтон просто обостряет российско-украинский конфликт и отдаляет его от достижения мира между Москвой и Киевом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Транспортные самолеты прибыли на российскую авиабазу в Сирии. В ту же сторону поехали огромные колонны техники

      Неизвестные песни Майкла Джексона случайно нашли на складе

      Российский пловец стал трехкратным чемпионом мира

      Предложена гипотеза о прохождении гигантского объекта через Солнечную систему

      Россиянам подсказали способ определить риск деменции по внешности

      Обвиненный в распространении детской порнографии россиянин предстанет перед судом

      Некоторые банкоматы Т-банка перестанут принимать карты западных платежных систем

      Лепс вступил в политическую партию

      Бывшая жена Моргенштерна показала внешность без макияжа

      В США назвали желаемые сроки разрешения конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше