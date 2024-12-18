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21:05, 18 декабря 2024Мир

В команде Трампа оценили готовность России и Украины к переговорам

Советник Келлог: Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Россия и Украина готовы к переговорам по урегулированию конфликта. Об этом заявил советник избранного президента США Дональда Трампа и назначенный им кандидат на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог в эфире Fox News.

«Я думаю, что обе стороны полностью готовы», — отметил он.

Ранее стало известно о намерении Келлога посетить Киев в начале января. Также, по данным Reuters, он планирует отправиться в ряд европейских столиц. Отмечается, что серия его поездок вызвана желанием новой американской администрации как можно скорее положить конец конфликту на Украине.

Позднее появилась информация, что будущий спецпосланник может посетить Москву после поездки в Киев.

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