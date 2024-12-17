Кандидат Трампа на пост спецпосланника по Украине посетит Киев в начале января

Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог собирается посетить Киев, а также ряд европейских столиц в начале января, сообщает Reuters.
Агентство уточняет, что серия его поездок вызвана желанием новой американской администрации как можно скорее положить конец конфликту на Украине. При этом отмечается, что у Келлога нет планов посещать Москву.
Ранее Келлог допустил разрешение украинского конфликта «в ближайшие месяцы». По его словам, в рамках миротворческих усилий Трамп может пригласить российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон.