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23:09, 17 декабря 2024Мир

Кандидат Трампа на пост спецпосланника по Украине посетит Киев в начале января

Будущий спецпосланник США по Украине Келлог посетит Киев в начале января
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yevhen Kotenko / Reuters

Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог собирается посетить Киев, а также ряд европейских столиц в начале января, сообщает Reuters.

Агентство уточняет, что серия его поездок вызвана желанием новой американской администрации как можно скорее положить конец конфликту на Украине. При этом отмечается, что у Келлога нет планов посещать Москву.

Ранее Келлог допустил разрешение украинского конфликта «в ближайшие месяцы». По его словам, в рамках миротворческих усилий Трамп может пригласить российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

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