Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:11, 18 декабря 2024Мир

Стало известно о возможном визите в Москву кандидата Трампа в спецпосланники по Украине

Bloomberg: Кит Келлог будет открыт для встреч в Москве после поездки в Киев
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Кит Келлог

Кит Келлог. Фото: Carlos Barria / Reuters

Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог может посетить Москву после поездки в Киев в январе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

«Специальный посланник избранного президента Дональда Трампа по Украине и России планирует посетить Киев в следующем месяце и будет открыт для встреч в Москве, если его пригласят, поскольку новая администрация стремится положить конец почти трехлетней войне», — говорится в материале.

Кит Келлог в ходе поездки также планирует посетить Лондон, Париж и Рим, рассказал источник агентства. По его словам, поездка будет направлена ​​на сбор информации, а не на реализацию конкретной политической цели.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Кит Келлог собирается посетить Киев, а также ряд европейских столиц в начале января. При этом отмечалось, что у Келлога нет планов посещать Москву.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграл Shaman и гимн СССР

      Захарова заявила об исполнителе и заказчике теракта против Кириллова

      В Минобороны напомнили о разработке вакцины от Covid-19 при взорванном генерале

      Российские военные взяли в огневой мешок подразделения ВСУ в Харьковской области

      Россиянин попытался поджечь военкомат и попал под следствие

      Рогов заявил о начале зачистки российскими военными населенного пункта под Курахово

      Погибший генерал Кириллов предупреждал об охоте на него

      Известный бренд красок сменит название в России

      Раскрыт простой способ снизить уровень холестерина за 150 минут в неделю

      Россиянам назвали сроки снижения цен на красную икру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше