Ле Пен: Трамп усадит Украину и Россию за стол переговоров

Избранный президент США Дональд Трамп усадит Украину и Россию за стол переговоров и найдет дипломатическое решение конфликта. Такое мнение высказала глава парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в интервью El País.

«Я верю, что Дональд Трамп посадит [президента России Владимира] Путина и [украинского лидера Владимира] Зеленского за стол переговоров и будет найдено дипломатическое решение», — отметила Ле Пен.

Политик подчеркнула, что Украина не сможет одержать победу в конфликте. По ее мнению, единственным способом победы для Киева было бы вмешательство НАТО, но это развязало бы третью мировую войну.

В ходе интервью Ле Пен похвалила Владимира Путина за то, что ему удалось восстановить важную роль России на мировой арене.