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09:46, 19 декабря 2024Мир

Ле Пен похвалила Путина за восстановление важной роли России на мировой арене

Ле Пен: Путину удалось восстановить важную роль России на мировой арене
Семен Александров (редактор)
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Российскому лидеру Владимиру Путину удалось восстановить важную роль России на мировой арене. За это президента страны похвалила лидер фракции партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен в интервью испанской газете El País.

«Несколько лет назад, когда Франция пыталась восстановить отношения с Россией, я сказала, что мы не должны недооценивать Путина. Россия в 1990-х годах была опустошена, и ему удалось вернуть ей важную роль на мировой арене», — отметила политик.

Ранее слова президента России о надежде на осторожность избранного президента США Дональда Трампа вызвали беспокойство в Германии. Издание Derwestern отметило, что некоторые восприняли высказывание российского лидера как угрозу, другие же сочли его дружеским намеком.

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