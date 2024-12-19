Ле Пен: Путину удалось восстановить важную роль России на мировой арене

Российскому лидеру Владимиру Путину удалось восстановить важную роль России на мировой арене. За это президента страны похвалила лидер фракции партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен в интервью испанской газете El País.

«Несколько лет назад, когда Франция пыталась восстановить отношения с Россией, я сказала, что мы не должны недооценивать Путина. Россия в 1990-х годах была опустошена, и ему удалось вернуть ей важную роль на мировой арене», — отметила политик.

Ранее слова президента России о надежде на осторожность избранного президента США Дональда Трампа вызвали беспокойство в Германии. Издание Derwestern отметило, что некоторые восприняли высказывание российского лидера как угрозу, другие же сочли его дружеским намеком.