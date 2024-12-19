В Германии испугались слов Путина о Трампе

Derwestern: слова Путина о Трампе вызвали беспокойство в Германии

Слова президента России Владимира Путина о надежде на осторожность избранного президента США Дональда Трампа вызвали беспокойство в Германии. Об этом пишет Derwestern.

Издание отметило, что некоторые восприняли высказывание российского лидера как угрозу, а другие сочли его дружеским намеком. «Некоторые сейчас задаются вопросом, почему Трампу следует быть осторожным», — говорится в материале.

Заявление Путина о Трампе прозвучало в ноябре этого года. Глава России, комментируя неоднократные покушения на жизнь республиканца, выразил надежду, что Трамп является не только умным, но и осторожным.

Ранее Трамп заявил, что Путину «пришло время» начать действовать по Украине и ее мирному урегулированию.

