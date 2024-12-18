Советник Трампа рассказал о его возможности завершить конфликт на Украине

Келлог: Трамп имеет возможность добиться завершения конфликта на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп имеет все возможности добиться завершения конфликта на Украине уже в ближайшее время. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил специальный посланник Трампа по Украине Кит Келлог.

«Президент Трамп, который дал это обещание во время избирательной кампании, действительно выполнит его, и это завершится. У него есть правильные возможности и способности для этого», — сказал советник будущего президента США.

До этого стало известно, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) просили Трампа продолжить помогать Киеву. «В последние недели главы европейских стран настаивают на продолжении помощи со стороны США Украине», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет спешить с окончанием конфликта на Украине. «Трамп знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет», — сказал он.