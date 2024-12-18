Лидеры ЕС попытались уговорить Трампа продолжить поддержку Украины

Newsweek: лидеры ЕС звонили Трампу с просьбой продолжить помощь США Украине

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) просили в телефонных разговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом продолжить помощь Вашингтона Киеву. Об этом сообщает газета Newsweek со ссылкой на источники.

«В последние недели главы европейских стран в телефонных разговорах с Трампом настаивают на продолжении помощи со стороны США Украине», — передает издание слова европейского представителя.

Также авторы материала добавили, что члены команды республиканца начали проводить «частные беседы» с украинскими чиновниками, чтобы обсудить «следующую фазу» конфликта.

16 декабря Трамп во время первой пресс-конференции после победы на выборах заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит готовиться к завершению украинского конфликта. По его словам, необходимо заключить соглашение, чтобы остановить потери. Кроме того, Трамп добавил, что другой стороной договора должна стать Россия.