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14:36, 18 декабря 2024Мир

Лидеры ЕС попытались уговорить Трампа продолжить поддержку Украины

Newsweek: лидеры ЕС звонили Трампу с просьбой продолжить помощь США Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) просили в телефонных разговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом продолжить помощь Вашингтона Киеву. Об этом сообщает газета Newsweek со ссылкой на источники.

«В последние недели главы европейских стран в телефонных разговорах с Трампом настаивают на продолжении помощи со стороны США Украине», — передает издание слова европейского представителя.

Также авторы материала добавили, что члены команды республиканца начали проводить «частные беседы» с украинскими чиновниками, чтобы обсудить «следующую фазу» конфликта.

16 декабря Трамп во время первой пресс-конференции после победы на выборах заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит готовиться к завершению украинского конфликта. По его словам, необходимо заключить соглашение, чтобы остановить потери. Кроме того, Трамп добавил, что другой стороной договора должна стать Россия.

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